Marsiglia-Lazio, Meloni: "Tifosi biancocelesti discriminati, chiediamo una presa di posizione netta dal Governo"

In merito all’ordinanza del Ministro dell’Interno francese che vieta la trasferta ai tifosi della Lazio per la sfida di Europa League contro il Marsiglia, la Presidente del partito Fratelli d’Italia Giorgia Meloni si è espresso condannando la decisione e invocando un intervento da parte del Governo.

“Fratelli d’Italia chiede al Governo di attivarsi immediatamente per impedire l’immotivata discriminazione creata dal provvedimento del Ministero dell’Interno francese che vieta l’ingresso in Francia a tutti i tifosi della Lazio o a chiunque si presenti come tale il 3 e 4 novembre. Ci troviamo di fronte a un pericoloso precedente: in occasione di una partita di calcio, in questo caso Marsiglia-Lazio, il governo di Parigi non si limita a vietare l’accesso allo stadio o alla città che ospita la partita ma arriva addirittura a negare l’accesso su suolo francese ‘dai posti di frontiera stradali, ferroviari, portuali e aeroportuali’ non solo a chi vorrebbe andare allo stadio ma a chiunque si dichiari sostenitore di una squadra. Ci aspettiamo dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e dal governo italiano una presa di posizione netta su un provvedimento che va contro tutte le leggi internazionali sulla libera circolazione delle persone”.

