Atalanta-Lazio, sanzioni per tre tifosi bergamaschi dopo il lancio di oggetti

Dopo il fischio finale della gara tra Atalanta e Lazio, non si è parlato solo di campo, chiaramente a causa dei fatti avvenuti sul finale della partita di sabato. In riferimento a ciò che è successo ai danni di Reina, sono stati sottoposti a provvedimenti di DASPO tre tifosi bergamaschi, individuati dalle telecamere di sorveglianza dello stadio dopo aver lanciato degli oggetti in campo verso il portiere biancoceleste. A riportarlo è Tuttoatalanta.com.

