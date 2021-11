SOCIAL | E’ il momento di eleggere il migliore in campo contro l’Atalanta

Come di consueto, è arrivato il momento per i tifosi di eleggere il migliore in campo di Atalanta-Lazio. La società ha lanciato un sondaggio su Twitter in cui si può scegliere quello che per i tifosi ha fornito la miglior prestazione. Le alternative sono: Danilo Cataldi, Luiz Felipe, Ciro Immobile e Pedro.

