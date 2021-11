CdS | Lazio, a Marsiglia straordinari per il tridente

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Archiviata la gara di Bergamo, la Lazio è tornata a lavorare in vista dell’impegno di Europa League in programma giovedì a Marsiglia. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, mister Sarri confermerà nuovamente il suo tridente: Felipe Anderson, Immobile e Pedro sono chiamati quindi agli ultimi due sforzi prima della sosta. Il brasiliano e lo spagnolo infatti dovrebbero essere confermati ai lati di Ciro anche domenica, nella sfida casalinga contro la Salernitana. Per quanto riguarda la sfida in casa dei francesi, i dubbi di formazione sono negli altri reparti, soprattutto a centrocampo con Basic che viene da tre gare consecutive. Ballottaggio apertissimo in regia tra Leiva e Cataldi.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: