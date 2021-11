CorSera | Roma, il tecnico Mourinho viola le norme anti-Covid

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Dopo gli episodi che lo hanno visto protagonista sopratutto nel post partita di Roma-Milan, Josè Mourinho è entrato nell’occhio del ciclone per un nuovo avvenimento che lo riguarda. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il tecnico giallorosso non avrebbe rispettato l’ordinamento della polizia che lo invitava a rimanere all’interno del pullman, come previsto le norme anti-Covid, e ha ordinato all’autista di farlo scendere immediatamente. Subito dopo, il tecnico avrebbe imboccato la porta degli spogliatoi senza fermarsi e precedendo la squadra mentre gli addetti alla sicurezza tentavano di gestire i flussi d’ingresso all’impianto sportivo. Al seguito di un comportamento non apprezzato dagli addetti ai lavori, Mourinho è stato ammonito solo verbalmente.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: