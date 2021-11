EUROPA LEAGUE | Marsiglia-Lazio, la designazione arbitrale

Giovedì sera torna l’Europa League ed inizieranno le gare di ritorno dei vari gironi. La Lazio, dopo il pareggio all’Olimpico per 0-0 contro il Marsiglia, ora è attesa dalla trasferta al Velodrome per affrontare la gara di ritorno, molto importante in chiave passaggio del turno. La squadra di Sarri si trova al secondo posto, a tre lunghezze dal Galatasaray primo e a +1 proprio sul Marsiglia terzo. In vista del match in programma alle ore 21:00, ecco la designazione arbitrale:

ARBITRO: José María Sánchez (ESP)

ASSISTENTI: Raúl Cabañero (ESP) – Iñigo (ESP)

QUARTO UOMO: Cesar Soto Grado (ESP)

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)

AVAR: Ricardo de Burgos (ESP)

