GdS | La monatina a Reina: Daspo a tre ultrà e oggi la multa alla Dea

Sabato, negli ultimi minuti di Atalanta-Lazio, i tifosi bergamaschi di sono scagliati contro il portiere biancoceleste. Al Gewiss Stadium infatti, Pepe Reina è stato colpito da oggetti provenienti dagli spalti, tra cui una monetine che è arrivata direttamente sulla testa dello spagnolo. Come evidenza La Gazzetta dello Sport, ieri mattina la Questura di Bergamo ha identificato i colpevoli: Daspo per i tre individui della durata di cinque anni (uno dei quali già alle prese con un analogo provvedimento e riabilitato nel 2019). Per oggi invece è atteso il comunicato del giudice sportivo sulla sanzione da infliggere al club nerazzurro.

