Marsiglia-Lazio trasferta vietata, Alessandro Di Battista: "Mi fanno incavolare le motivazioni. I tifosi della prima squadra della Capitale non sono tutti fascisti"

Nel corso della puntata di Quarta Repubblica andata in onda ieri sera, l’ex deputato Alessandro Di Battista, noto sostenitore laziale, ha commentato il divieto di raggiungere Marsiglia per i tifosi biancocelesti, ma soprattutto le motivazioni emerse ieri: “È un atteggiamento di ordine pubblico. Sono tifoso della Lazio e mi ha fatto incavolare la motivazione. Mi sembra che all’andata la trasferta è stata vietata anche ai tifosi del Marsiglia: sono delle scemenze di questo Ministro degli Interni, i tifosi della Lazio non sono tutti fascisti. Tra l’altro, sono i tifosi della prima squadra della Capitale“.

