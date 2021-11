SOCIAL | La Lazio celebra Ciro Immobile ripercorrendo i 159 gol in maglia biancoceleste | VIDEO

Sabato scorso Ciro Immobile ha scritto un’altra pagina della storia della Lazio, una delle più belle con lui protagonista. Il gol del momentaneo 1-2 in casa dell’Atalanta è stato speciale per l’attaccante biancoceleste, un gol che lo ha fatto entrare nel mito: 159 reti realizzate con la maglia della Lazio e, insieme a Silvio Piola, sono i migliori marcatori della storia biancoceleste. Per celebrare questo grandissimo traguardo, la società biancoceleste, attraverso un video, pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha incoronato ancora una volta il “Re” Ciro Immobile, ripercorrendo tutte le 159 reti fatte con la maglia biancoceleste, dalla prima, il 21 agosto 2016, proprio a Bergamo, all’ultima (per il momento), 30 ottobre 2021, sempre in casa dell’Atalanta.

CLICCA QUI PER IL VIDEO: https://www.instagram.com/p/CVxN_aOKwN9/

