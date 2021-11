CdS | Lazio, riaccendi le luci della vittoria al Velodrome

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Tornare a vincere fuori casa nelle competizioni europee: questo l’obiettivo della Lazio. Come evidenzia il Corriere dello Sport, va interrotta una serie di trasferte senza successi in Europa. L’ultimo trionfo risale proprio nello stadio dell’OM il 25 ottobre 2018. La tradizione negativa, iniziata con Simone Inzaghi, non è stata invertita da mister Sarri ed Istanbul: dalla Champions all’Europa League è cambiato poco, serve quindi invertire la rotta.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: