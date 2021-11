Champions League, Liverpool: Leiva meglio di Alexander Arnold

Si sta giocando la Champions League e tra Liverpool e Atletico Madrid sono momentaneamente in vantaggio i Reds per 2-0. Gli assist per entrambi i gol sono stati messi dal giovane Alexander-Arnold (23 anni e 27 giorni); il fatto curioso è che solo Lucas Leiva (a 21 anni e 335 giorni) e Curtis Jones (a 20 anni e 241 giorni) hanno fatto meglio: sono, infatti, gli unici due calciatori ad aver fatto due assist in una partita di Champions del Liverpool in età più giovane rispetto al talento inglese.

