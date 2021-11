CONFERENZA SARRI – “Rinnovo? Alla Lazio sto benissimo”. E sulle condizioni di Immobile…

Alla vigilia della gara tra Marsiglia e Lazio di Europa League, mister Sarri ha parlato in conferenza stampa.

Oggi Sampaoli parlava di una gara importantissima, ha fatto i complimenti alla Lazio. Che gara si aspetta?

“Difficile, all’andata hanno dimostrato grande capacità di palleggio. Difendono con un modulo. attaccano con un altro, fino a che non abbiamo alzato i ritmi negli ultimi minuti, loro hanno dimostrato grandi qualità tecniche. Venire qui e aspettarsi una gara semplice sarebbe da folli. Il calcio francese è molto vicino alla nostra Serie A, con eccellenze forse superiori. Non dobbiamo aspettarci nulla di semplice. Era palese che fosse un girone difficilissimo“.

Considera questa parita decisiva? Si scrive che Lotito le stia per proporre un contratto più lungo

“Questo si valuterà nella prossima settimana, in questi giorni avremo da fare con tante cose. Io alla Lazio sto benissimo, mi piacciono tantissimo le persone che lavorano nella Lazio. E’ un ambiente in cui mi trovo benissimo, anche con il presidente. La gara di domani può risultare decisiva, noi fino a questo momento non abbiamo mostrato la capacità di reagire su due fronti. Nelle partite successive all’Europa League abbiamo fatto un punto in tre partite, e sono i punti che ci mancano per essere dove vorremmo essere“.

Le condizioni di Immobile? Dopo le ultime due sente la squadra più sua a livello di interpretazione?

“Ciro ha un problemino intestinale, e anche uno a un legamento collaterale, nella parte esterna del ginocchio, non estremamente dolente ma vediamo domani. Stamane correva bene sul dritto, ma evasa problemi nel cambio di direzione. Se vogliamo crescere abbiamo bisogno di continuità, due partite non fanno continuità. Non sto parlando tanto di risultati, quanto di approccio caratteriale di prestazione. Siamo alla ricerca di questa continuità, che è alla base se dovremo fare qualcosa di più importante “.

Ha un commento sul comunicato delle autorità francesi? Applicherà un turnover? Come sta Leiva?

“Se fossi Lotito li inviterei a vedere una gara della Lazio, così capirebbero di aver detto una cazzata. Sulla formazione ora non so, la sensazione di oggi è che i ragazzi stanno bene, avendo ripreso bene dalla gara di Bergamo. Abbiamo qualche acciacchino per Cataldi, ma mi sembra stia leggermente meglio. Milinkovic sta bene ma ha giocato sette gare più quelle della nazionale: sono tutte valutazioni che faremo domani“.

