GdS | Sarri e la Lazio, è feeling: nasce il progetto 2025

È da pochi mesi a Formello e già ha catturato i tifosi laziali e anche il presidente Lotito: mister Sarri è il presente di questa Lazio e potrebbe rappresentare anche il futuro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il lavoro del tecnico ha già conquistato il patron laziale che vuole prolungare di altri due anni l’accordo in scadenza nel ‘23. L’obiettivo è quello di proseguire con il Comandante per ringiovanire l’organico e per crescere nelle coppe europee. L’allenatore ha strappato subito consensi anche dal ds: per i risultati in campo e per la gestione del gruppo. A giugno aveva firmato un biennale ma Lotito già puntava ad un impegno di quattro anni. I primi contatti ci sono stati nei giorni scorsi e verranno con molta probabilità ripresi nei prossimi: la volontà della società capitolina è quella di aprire un ciclo con il tecnico toscano, per dare alla squadra una dimensione vincente anche in chiave internazionale.

