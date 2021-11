Il Tempo | A Marsiglia Sarri cambia le gerarchie. E Strakosha insidia Reina in campionato

In Europa con vista sul futuro. Dall’errore in Turchia con il Galatasaray a un’altra chance per prendersi il posto anche in campionato. È da un po’ che Sarri sta meditando sulle gerarchie della porta: Strakosha fino a oggi è stato il portiere di coppa, ma le cose potrebbero cambiare già da domani con il Marsiglia (ore 21). Una valutazione che spetta al tecnico, certo, ma che sarebbe avallata anche dalla società. Non è un segreto che il contratto dell’estremo difensore albanese sia in scadenza il prossimo 30 giugno. Cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, rappresenta un patrimonio per il club. Le trattative per il rinnovo si erano bloccate a metà della scorsa stagione, quando Thomas era stato definitivamente relegato al ruolo di secondo da Simone Inzaghi. Una situazione che ha incrinato i rapporti e che ha raffreddato l’ipotesi di una riconferma a lungo termine. Anche con l’arrivo di Sarri la storia sembrava non essere cambiata (i due si conoscevano dai tempi di Napoli), eppure le prestazioni non certo convincenti dello spagnolo avrebbero riaperto i giochi. Se anche domani Strakosha dovesse rivelarsi decisivo ai fini del risultato, la sua rimonta nelle gerarchie ai danni di Pepe sarebbe completa. Da lì in poi bisognerebbe parlare della questione rinnovo. Un tema, quello dei portieri, molto delicato in casa Lazio. Tutti e tre (Adamonis compreso) sono in scadenza nel 2022. Andranno fatte delle scelte in accordo con l’allenatore per il 2022-’23. Strakosha, vista l’età (26 anni) ha la precedenza, ma l’abilità con i piedi di Reina è una variabile che non va mai sottovalutata. Se invece si decidesse di cambiare in blocco, tra i nomi da prendere in considerazione ci sarebbero quelli di Ospina del Napoli, anche lui a giugno sarà svincolato, e di Cragno del Cagliari, che invece richiederebbe un investimento assai più oneroso. La via di mezzo potrebbe essere Vanja Milinkovic-Savic, fratello di Sergej. Ha da poco rinnovato il contratto con il Torino fino al 2024, in questa stagione è diventato un titolarissimo di Juric, non sarà facile strapparlo al nemico Cairo. Intanto stamattina andrà in scena la rifinitura del match di Europa League contro il Marsiglia. L’assenza di ieri di Immobile non preoccupa: si tratta di una semplice indisposizione, già oggi dovrebbe essere in campo per la seduta di lavoro. In difesa tornerà Lazzari a destra, a sinistra è in vantaggio Marusic su Hysaj. La coppia centrale davanti a Strakosha sarà ancora quella titolare. Dubbi maggiori in mezzo al campo, con Basic e Leiva quasi certi del posto e solo uno tra Luis Alberto e Milinkovic. Davanti Raul Moro dovrebbe far rifiatare Felipe Anderson, con Pedro spostato sulla destra. Davanti, salvo sorpresa, ci sarà ancora una volta Immobile. Il Tempo/Daniele Rocca

