Marsiglia-Lazio, Lollobrigida (FdI): “Tifosi biancocelesti considerati fascisti, ma i francesi posso venire in Italia a drogarsi. Che Nazione autorevole è la nostra?” – VIDEO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

In merito alla decisione presa dal Ministro del’Interno francese di vietare la trasferta a Marsiglia ai tifosi della Lazio, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida si è espresso quest’oggi in Aula.

Queste le sue parole:

“In Francia i tifosi della Lazio non potranno andare a vedere una partita di calcio perché presuntamente le migliaia e migliaia di tifosi sono considerati tutti fascisti, mentre in Italia possono arrivare 6mila francesi a ballare e a drogarsi senza che nessuno li fermi. Ma che Nazione autorevole sarebbe questa? Quale sarebbe l’autorevolezza di questa Nazione in Europa se veniamo trattati in questo modo?”.

Di seguito il video del suo intervento:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LazioPress.it (@laziopress.it)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: