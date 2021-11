Marsiglia-Lazio, Sampaoli: “Biancocelesti gli avversari più duri del girone, ma abbiamo l’obbligo di vincere. Nel 2016 ho avuto un incontro con Lotito…”

Alla vigilia della sfida di Europa League tra Marsiglia e Lazio, l’allenatore dell’OM Jorge Sampaoli ha parlato in conferenza stampa per analizzare l’incontro.

Queste le sue parole:

“Primo posto raggiungibile? Tutti i punti sono importanti. Finora non abbiamo raccolto abbastanza punti per quello che abbiamo fatto vedere in campo. Dobbiamo raccogliere più punti possibili per riuscire a qualificarci. È ancora più vitale di quella con il Galatasaray. Mancano poche partite e i punti sono molto importanti. Ci aspetta una partita difficile come quella in Italia per via delle caratteristiche della squadra e dell’allenatore. Sarà difficile ma abbiamo l’obbligo di vincere. In ogni competizione c’è una gestione diversa dei cartellini. C’è meno attenzione in Europa League rispetto al campionato. Ci vorrà un po’ di tempo per abituarmi alla Ligue 1 e gestire meglio questo aspetto. So che i bambini invitati in curva dal club. Penso che sia un iniziativa meravigliosa. Questo aiuta a generare un sentimento di appartenenza al club. Ci sarà tanta attesa e questo ci può spingere ulteriormente. Spero che i ragazzi possano emozionarsi con noi. Vogliamo dimostrare di avere tanti valori al di là del risultato. La partita d’andata è stata una gara difficile e mi aspetto altrettanto domani. Con l’Atalanta hanno fatto una partita importante e l’Atalanta ha pareggiato solo nel finale. La Lazio è l’avversario più duro del girone. Sappiamo che ci possono fare male soprattutto nelle transizioni. Dobbiamo stare calmi e non farci prendere dall’ansia, dobbiamo essere strategici e tattici. La Lazio è una squadra molto omogenea. Io vicino alla Lazio nel 2016? Ho avuto un incontro con Lotito. C’era questa opportunità che alla fine non si è concretizzata. Poteva essere una buona occasione.”

