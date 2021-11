Capienza stadi al 100%, Gravina: “Aspettiamo l’evoluzione della pandemia e l’ok alla Vezzali per la sperimentazione”

C’è ancora attesa per il definitivo ritorno al completo dei tifosi presso gli stadi italiani. Al momento, la capienza è stata aumentata al 75%, mentre molti organi del mondo dello Sport chiedono che venga consentita l’entrata al 100%. Su tutti la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport Valentina Vezzali, la quale attende l’ok dal governo per dare avvio a tale sperimentazione. A dare conferma di ciò, è anche il Presidente della Figc Gabriele Gravina ai microfoni di TMW.

Queste le sue parole:

“No ci sono novità in merito alla capienza al 100% degli stadi. Aspettiamo l’evoluzione di questa pandemia e aspettiamo che qualcuno dia l’ok alla sottosegretaria Vezzali per provare in via sperimentale questa capienza al 100%”

