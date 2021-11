CdS | Ciro convocato ma dolorante: è in dubbio, Muriqi in pre allarme

La scelta da fare su Ciro: virus intestinale debellato, però il ginocchio sinistro fa male. Luis Alberto confermato, Cataldi in vantaggio su Leiva. Sarri parlerà con Milinkovic.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Ciro è stato inserito nella lista dei convocati per la sfida di oggi contro il Marsiglia e stamattina si valuteranno le sue condizioni: ieri ha saltato la rifinitura a Formello, lavorando in maniera differenziata per 15 minuti. L’attaccante biancoceleste ha riportato un problema al legamento collaterale nella trasferta a Bergamo. Al suo posto in campo Muriqi, preferito a Raul Moro. Dubbio anche su Milinkovic: il tecnico biancoceleste non sa se schierarlo in campo dal primo minuto, tuttavia Basic sarebbe pronto a prendere il suo posto.

