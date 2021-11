CdS | Salernitana, seduta dei granata in vista della Lazio: differenziato per Ribery

Domenica alle ore 18.00 andrà in scena la sfida di Serie A tra Lazio e Salernitana, gara in programma allo Stadio Olimpico di Roma. Un incontro importante per entrambe le squadre, alla ricerca di punti preziosi per la prova classifica. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i granata sono scesi quest’oggi in campo per la consueta seduta di allenamento in vista dell’incontro con i biancocelesti, alla quale non era presente però Frank Ribery. L’esterno francese ha infatti svolto in mattinata un lavoro differenziato a causa di un colpo al ginocchio rimeditato nei giorni passati. Le sue condizioni insieme a quelle di altri giocatori come Bogdan, Capezzi e Gondo, verrano lutate e monitorate fino alla partita di domenica con la Lazio. Le buone notizie per la squadra di Colantuono, arrivano sul fronte recuperi, con Lassana Coulibaly che è tornato quest’oggi ad allenarsi. Rimangono ancora fermi invece Mamadou Coulibaly e Ruggeri.

