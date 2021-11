Europa League, la Lazio in cerca di 3 punti pesantissimi a poco più di tre anni dalla vittoria del Velodrome

Era il 25 ottobre di tre anni fa quando la Lazio espugnò il Velodrome vincendo per 1-3 con i gol di Wallace, Caicedo e Marusic. Il match era fondamentale per dare una svolta al girone, data la sonora sconfitta per 4-1 in casa dell’Eintracht. Quel match, seguito dal ritorno all’Olimpico vinto sempre dalla Lazio con il risultato di 2-1 significarono qualificazione. Questa sera la gara avrà un’importanza simile. Di fatto il pareggio tra le due squadre due giovedì fa ha lasciato i biancocelesti e il Marsiglia rispettivamente a 4 e 3 punti. Una vittoria questa sera consentirebbe ai biancocelesti di portarsi a +4 sul terzo posto (+ 3 qualora la Lokomotiv Mosca si imponesse sul Galatasaray), sicuramente una condizione in cui poter respirare di più ma con la consapevolezza che non si deve mollare, perché il primo posto è lì a tre punti e lo scontro diretto contro i turchi avverrà all’Olimpico. Una competizione su cui, peraltro, Sarri punta molto, stando ai messaggi da lui inviati con le formazioni schierate nei primi match del girone, fedeli a quelle che sono le formazioni titolari anche in campionato.

