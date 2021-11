La FIGC ammorbidisce l’indice di liquidità

All’interno del comunicato stampa del Consiglio federale odierno la FIGC ha annunciato l’ammorbidimento dell’indice di liquidità: “Il Consiglio ha fissato il valore dell’indicatore di controllo di liquidità (attività correnti/passività correnti) per la stagione sportiva 2021/22 nella misura minima dello 0,6%”. Questo indice nelle ultime sessioni di mercato ha di fatto limitato alcuni club tra cui proprio la Lazio, che nell’ultima sessione estiva dovette aspettare agosto prima di sbloccare l’indice, tramite aumento di capitale da parte del presidente Lotito, e conseguentemente ufficializzare i rinnovi e gli acquisti già presenti in rosa. Negli ultimi anni la cifra prevista era di 0,7 per la stagione 19-20 e 0,8 nella 20-21.

