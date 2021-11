Lazio-Salernitana, novità per la vendita dei tagliandi: ecco quali

Domenica alle ore 18:00, andrà in scena la sfida di Serie A tra Lazio e Salernitana. In incontro importante per gli uomini di Sarri che voglio centrare la vittoria dopo l’amaro pareggio portato a casa dalla gara contro l’Atalanta. I tifosi biancocelesti sono chiamati dunque a sostenere la squadra per conquistare i 3 punti, dando continuità ai risultati. In merito alla vendita dei tagliandi per l’incontro di domenica, la Società ha reso note importanti novità.

Questo il comunicato della Lazio:

“La S.S. Lazio comunica che, solo ed esclusivamente il giorno della gara, sarà aperta anche la biglietteria presso l’exostello della gioventù in viale delle olimpiadi 61 con la sola modalità di vendita attualmente autorizzata digitale tramite e-mail del tifoso. Una volta acquistato il tagliando allo sportello, sarà inviato al tifoso il biglietto/i alla sua mail che potrà presentare ai controlli tramite il proprio telefono cellulare. Il punto vendita sarà abilitato anche per il rilascio degli omaggio under 14.”

