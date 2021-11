Marsiglia-Lazio, Akpa Akpro nel post-partita: “Peccato aver preso il gol alla fine. Finalmente abbiamo capito il gioco di Sarri”

In seguito al pareggio contro l’Olympique Marsiglia, il centrocampista biancoceleste Akpa Akpro ha commentato così la gara ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Alla fine della partita sono andati davanti e hanno fatto di tutto per segnare. Peccato per averlo preso. Però non abbiamo perso ed è un punto buono, in uno stadio magnifico. Hanno fatto sempre cambi di gioco, e se non siamo in marcatura è difficile per noi. L’abbiamo visto alla fine della partita. È un peccato aver pareggiato così. Loro hanno dato tutto negli ultimi minuti. Seconde palle? Era difficile. Il Marsiglia è una buona squadra, secondo me di Champions League.

Era difficile difendere. Loro sono sempre in movimento e quindi per noi è difficile. Secondo me abbiamo fatto una buona partita e abbiamo preso un buon punto per il futuro del gruppo. Salernitana? Dobbiamo continuare a fare le cose che abbiamo fatto contro Atalanta, Fiorentina e Marsiglia. Abbiamo capito il gioco di Sarri e dobbiamo continuare così. Se lo facciamo e siamo concentrati faremo una buona partita”.

