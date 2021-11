Marsiglia-Lazio, Bruno Giordano: “Gara decisiva ma dura, l’ambiente sarà caldo. Molto passa dalla presenza di Immobile”

In merito alla sfida di questa sera tra Marsiglia e Lazio, valida per il ritorno della fase a gironi di Europa League, l’ex biancoceleste Bruno Giordano è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per analizzare la gara.

Queste le sue parole:

“Marsiglia-Lazio può essere decisiva in caso di sconfitta e quindi in senso negativo. Con un pareggio potresti tenere la speranza accesso con buone possibilità di passare il turno. Possiamo giocarcela anche con due risultati su tre, ma è una gara dura. L’ambiente sarà caldo, il Velodrome spinge molto, è bello giocarci soprattutto per la squadra di casa. Serve una gara importante, i francesi inizialmente forzeranno la partita. Molto passa anche dalla presenza di Immobile, senza di lui è più complicato far male in contropiede. Dovrebbe giocare la formazione titolare, a parte la situazione che riguarda il problema fisico di Immobile. Il fastidio al ginocchio può condizionarlo, ma le scelte di Sarri fanno capire che lo spirito sia agguerrito. Loro sono una squadra che sa stare in campo, raramente va in balia dell’avversario. Ma il loro vero vantaggio è quello ambientale”

