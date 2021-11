Marsiglia-Lazio, Immobile il biancoceleste più prolifico in Europa League: anche Felipe Anderson in top 5

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La Lazio è in vantaggio a Marsiglia per 1-2, grazie alle reti di Felipe Anderson e Ciro Immobile. Come riportato da Opta Paolo, è cambiata la classifica dei migliori marcatori della Lazio in Europa League, considerando anche la vecchia Coppa Uefa: al primo posto c’è Immobile a quota 11 reti, segue Casiraghi con 10. Al terzo posto c’è l’ex biancoceleste Kozak a quota 9, seguito da Floccari a 8. AL quinto posto c’è Felipe Anderson a quota 7, che grazie alla rete contro il Marsiglia ha eguagliato Chinaglia e Parolo, anche loro a quota 7.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: