Marsiglia-Lazio, Parolo: “L’assenza dei tifosi non dovrebbe esistere, questa sera servono punti. Cataldi? Ha cambiato il modo di vedere se stesso”

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, l’ex centrocampista biancoceleste ora opinionista di DAZN Marco Parolo, ha parlato della sfida di questa sera in Europa League contro il Marsiglia. Non manca poi un commento sulle ultime prestazioni di Danilo Cataldi, suo ex compagno di reparto ora sempre più perno del centrocampo di Sarri.

Queste le sue parole:

“Ricordo l’ultima trasferta a Marsiglia, fu bella perché vincemmo. Giocammo bene, portando a casa una vittoria importante. Fu molto sentita fuori, ma Marsiglia è sempre stata una piazza calda. L’assenza dei tifosi condizionerà appena la squadra entrerà in campo, vedere il settore ospiti vuoto un po’ ti fa pagare la cosa. Purtroppo non dovrebbe esistere una cosa del genere perché oggi ci sono tutte le possibilità di far viaggiare i tifosi in sicurezza.

Cataldi? Danilo è cambiato da un po’, da un anno e mezzo ha cambiato il modo di vedere se stesso, è già maturato. Sapevo che con Sarri avrebbe avuto modo di trovare spazio, doveva solo lavorare. Non sono sorpreso del suo rendimento, ha le caratteristiche per poter essere importante per questa Lazio.

La Lazio questa sera dovrà fare punti perché il format del girone è cambiato. A Bergamo la Lazio ha fatto la miglior prestazione stagionale contro una squadra forte, che lascia poco tempo e spazio. Il gol subito è stato fortuito, bisogna ripartire dalla prova offerta contro l’Atalanta. Immobile? Quando segna, è scontato. Ciro è destinato a segnare ancora tanti gol con la Lazio, sono felice per lui, è l’ennesima dimostrazione di quanto sia forte per questa squadra”.

