FORMELLO| Lazio in campo in vista della Salernitana. C’è il ritorno di Zaccagni: intera seduta e gol in partitella

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Dopo la buona prestazione di ieri ed un pareggio utile in chiave qualificazione alle fasi finali di Europa League la Lazio è tornata in campo a Formello per preparare al meglio la sfida di domenica in casa contro la Salernitana. Assenti i titolari nel match del Velodrome oltre a Milinkovic, Cataldi, Marusic ed Escalante. Quest’ultimo ha avuto dei problemi intestinali, mentre per Lazzari, uscito ieri dopo circa mezz’ora a causa di un problema al polpaccio, ci saranno dei controlli domani o dopodomani. Si rivede in campo Zaccagni, seppur con una fasciatura al ginocchio destro. Partecipa all’intero allenamento ma rimane in dubbio per la sfida contro la Salernitana. Comunque una buona notizia in vista della sfida contro la Juventus. In partitella l’esterno si è anche messo in mostra prima con un rigore sbagliato e poi con un gol. Prima della partitella, un lavoro atletico e un possesso palla con le sponde. Il tutto sotto la conduzione del vice di Sarri Giovanni Martusciello.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: