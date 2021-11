Il parere di Zauri sul percorso della Lazio: “L’idea del rinnovo a Sarri sinonimo di voler crescere”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

In un’intervista esclusiva rilasciata a Tuttomercatoweb.com, l’ex capitano biancoceleste Luciano Zauri ha parlato dei vari temi riguardanti la Serie A, tra cui il cammino di Maurizio Sarri con la sua Lazio. Ecco le sue parole: “Bisogna ancora aspettare. Un’ottima Lazio si è vista a tratti. Anche ieri ha giocato bene ma in alcuni reparti i giocatori non sono forse quelli ideali per Sarri. Ci vuole tempo ma l’idea del rinnovo del suo contratto è sinonimo di voler crescere secondo alcuni suoi principi“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: