Immobile miglior marcatore nella storia della Lazio: celebrato anche all’estero

Ieri Ciro Immobile ha scritto un’altra pagina importantissima nella storia della Lazio: con 160 gol ha superato ufficialmente Piola divenendo il giocatore con più gol fatti nella storia biancoceleste. Un altro traguardo fondamentale per Ciro Immobile, che ora tenterà in ogni modo di scalare posizioni anche per la classifica di marcatori all time della Serie A, oltre che puntare sempre più in alto e confermarsi uno dei migliori attaccanti in circolazione. La grandezza di questo traguardo è stata notata anche all’estero: la rivista francese So Foot ha ripreso l’accaduto sul proprio sito internet e ha celebrato il traguardo stilando una classifica con i migliori 10 gol con la Lazio. Il primo di questi è quello con il Napoli nel 2018-2019, dove con una finta si liberò di Koulibaly, Albiol e Mario Rui per il gol del momentaneo 1-0, primo gol della stagione. Tra gli altri gol presenti anche il tacco a Cagliari e il tiro a giro di prima nella vittoria per 1-5 in casa dell’Hellas Verona.

