Italia-Svizzera, il Cts dice no alla capienza del pubblico al 100%

Come riportato da ANSA, il Cts ha espresso un parere negativo in merito alla richiesta di aumento della capienza del pubblico allo stadio Olimpico fino al 100%. Dunque, per la partita di qualificazione ai Mondiali di calcio, Italia-Svizzera, prevista il 12 novembre, la capienza sarà al 75%. Le motivazioni sono legate alla crescita dei contagi Covid.

