SOCIAL | Luiz Felipe sul pareggio contro il Marsiglia: “Partita dura su un campo difficile, avanti uniti” | FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La Lazio, sempre più in corsa per raggiungere gli Ottavi di finale di Europa League, è uscita da Marsiglia con un pareggio, dopo esser stata per mezz’ora in vantaggio per 1-2. Il Girone E rimane equilibrato ed aperto a qualsiasi scenario, con le ultime due giornate della fase a gironi decisive. Luiz Felipe, difensore biancoceleste, ha commentato, attraverso il proprio profilo Instagram, la gara contro il club francese, pubblicando diverse immagini del 2-2 di ieri sera: “Partita dura su un campo difficile, avanti uniti! Forza Lazio Sempre”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: