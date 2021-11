Top10 delle squadre con più punti in Europa League: la posizione della Lazio dopo il pari contro il Marsiglia | FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il pareggio di ieri sera in casa del Marsiglia da parte della Lazio, ha lasciato il discorso qualificazione invariato, visto che anche nell’altro match del Girone E di Europa League, tra Galatasaray e Lokomotiv Mosca, il risultato finale è stato un pari. Il Galatasaray continua ad essere in testa con 8 punti raccolti, a tre lunghezze c’è la Lazio (5 punti), al terzo posto il Marsiglia con un punto in meno ed infine la Lokomotiv Mosca a chiudere con 2 punti. Il prossimo turno sarà fondamentale per delineare chi delle quattro si avvicina di più all’obiettivo degli Ottavi di finale, con Lokomotiv Mosca-Lazio e Galatasaray-Marsiglia in programma giovedì 25 novembre.

Il 2-2 al Velodrome lascia invariata la classifica del Girone E, ma ne cambia un’altra per la squadra biancoceleste: come riporta il noto portale Transfermarkt.it, con il punto conquistato in casa del Marsiglia, cambia la posizione della Lazio nella speciale classifica delle Top10 squadre ad aver raccolto più punti nella storia dell’Europa League (Coppa UEFA compresa). Con 234 punti in 139 partite disputate, i biancocelesti lasciano il decimo posto alla Juventus, per salire al nono, a -3 dall’ottavo occupato dal Villarreal. Di seguito la classifica completa:

La #Lazio lascia il Velodrome con pari ma sufficiente per abbandonare la coda 📊 della 🔝🔟 dei club con più punti raccolti nella storia della #UEL (Coppa UEFA inclusa).#TMdatabase pic.twitter.com/OXveXVsmqw — Transfermarkt.it (@TMit_news) November 5, 2021

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: