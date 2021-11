Brasile, muore in un incidente aereo la giovane cantante Marília Mendonça: il messaggio di Leiva – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Tragedia in Brasile: la cantante brasiliana Marília Mendonça è morta in un incidente aereo a Minas Gerais, dove si stava dirigendo per tenere un concerto. A riportare la drammatica notizia è stato, attraverso Twitter, il giornalista di Globo News Renan Brites Peixoto. In seguito anche i vigili del fuoco hanno confermato la scomparsa della 26enne. Toccato dalla vicenda il biancoceleste brasiliano Lucas Leiva che, su Twitter, ha espresso tutto il dispiacere per quanto accaduto.

Meu Deus que tragédia . — Lucas Leiva (@LucasLeiva87) November 5, 2021

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: