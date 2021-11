CdS | 160 sfumature di Ciro

Appuntamento fissato per sabato 20 novembre, di fronte alla Juve, dentro la cornice dello Stadio Olimpico. La Lazio e Lotito celebreranno il record di Immobile dopo la sosta del campionato per due motivi. Il primo: Ciro, per scaramanzia, non voleva parlarne prima di superare Piola e non c’è stato ancora tempo per pianificare un evento che quasi certamente non si esaurirà allo stadio, ma proseguirà in serata per società, squadra e famiglia in una location suggestiva. Il secondo: domani con la Salernitana non ci sarà il pienone. Più di una targa e un video emozionale su un maxi schermo sarebbe stato complicato organizzare. Immobile merita molto di più e l’abbraccio del popolo laziale, che per l’occasione potrà anche tornare ad abbonarsi. La campagna verrà ufficializzata e aperta a breve. Se a Bergamo lo aveva agganciato, a Marsiglia Ciro ha superato l’attaccante più prolifico della storia del calcio italiano, punta di diamante della Lazio tra il ’35 e il ’43. Immobile ha stabilito il nuovo record di gol nello stesso stadio in cui il suo più illustre predecessore segnò con l’Italia del ct Pozzo il 5 giugno 1938. Erano gli ottavi dei Mondiali e un gol decisivo di Piola al 94′ consentì agli azzurri di battere 2-1 la Norvegia al Vélodrome. Si tratta del dodicesimo gol, il primo stagionale, realizzato in Europa League. Il bottino complessivo nelle coppe è salito a quota 17. Gliene mancano solo 3 per raggiungere Simone Inzaghi, suo amico e maestro, principe dei bomber europei nella storia della Lazio. Un altro primato a portata di mano. Ciro ha già vinto tre volte il titolo dei marcatori della Serie A come Riva, Meazza, Platini, Signori, Pruzzo in ordine sparso. Gunnar Nordahl, il Pompierone, riuscì a vincerla addirittura cinque volte all’inizio degli anni ’50. Il centravanti della Lazio va avanti a caccia del poker, impresa mai riuscita a nessun attaccante italiano nella storia della Serie A. Ciro ha poi in testa un solo obiettivo: raggiugere il Mondiale da protagonista (in Brasile era una delle alternative a Balotelli) e cancellare l’onta dello spareggio perso con la Svezia quattro anni fa. Chissà non ci riesca, tornando a segnare anche in azzurro. Immobile allo Stadio Olimpico ha segnato 99 gol in carriera. Sono 95 con la Lazio dalla stagione 16/17. Già domani, Ciro toccherebbe quota 100 nello stadio di casa. Risale alla passata stagione l’ultimo prolungamento: il contratto di Immobile scadrà nel 2026, altre quattro stagioni, sino ad arrivare tra i 35 e i 36 anni. Si può definire un capitano a vita. Corriere dello Sport.

