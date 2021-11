FORMELLO – Immobile gestisce le energie ma ci sarà, torna fra i convocati Zaccagni

Riscaldamento, prove tattiche e corsetta intorno al perimetro del campo prima di rientrare negli spogliatoi. Questo è stato il pomeriggio di Ciro Immobile che domani sarà regolarmente in campo nonostante una condizione non ottimale. L’attaccante vuole prendersi l’abbraccio dei tifosi per festeggiare il record di gol in maglia biancoceleste e magari migliorarlo. Al fianco del napoletano confermati Felipe Anderson e Pedro che sono chiamati agli straordinari prima del meritato riposo per la pausa delle nazionali. E’ recuperato Mattia Zaccagni e siederà in panchina pronto a subentrare per far rifiatare il brasiliano o lo spagnolo mentre non dovrebbe esserci Luka Romero, impegnato quest’oggi con la Primavera di Alessandro Calori. In mezzo al campo tornano Milinkovic e Cataldi a comporre il trio in mediana insieme a Luis Alberto. Loro tre al momento rappresentano al meglio l’idea di calcio di Sarri e non vuole farne a meno in quella che è la prova di maturità del percorso iniziato dopo il ritiro post Verona. Non si è allenato con i compagni Gonzalo Escalante per un virus influenzale e rimarrà fuori dai convocati. In difesa vale il discorso fatto a centrocampo con l’aggravante dell’assenza di Lazzari. Il terzino domani mattina svolgerà i controlli medici per capire l’entità del problema al polpaccio accusato giovedì sera al Velodrome. Senza l’ex Spal ci sono pochi dubbi con Hysaj a destra e Marusic a sinistra sulle corsie esterne mentre in mezzo sono intoccabili Luiz Felipe ed Acerbi. Fra i pali solita staffetta con Pepe Reina che si riprende la porta in campionato.

