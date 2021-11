Lazio-Salernitana, i convocati di Colantuono

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Domani alle 18.00 scendono in campo allo Stadio Olimpico Lazio e Salernitana, sfida valida per la dodicesima gara di campionato. L’allenatore dei campani, Stefano Colantuono, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani. Ecco le scelte dell’allenatore:

Portieri: Belec, Fiorillo, De Matteis.

Difensori: Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Strandberg, Veseli.

Centrocampisti: Coulibaly L., Di Tacchio, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea.

Attaccanti: Bonazzoli, Djuric, Gondo, Ribery, Simy, Vergani.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: