PRIMAVERA2 | Lazio-Spezia, Calori: “Abbiamo avuto tante occasioni, è mancata la determinazione. Luka Romero è un ragazzo straordinario”

Al termine della gara di Primavera2 tra Lazio e Spezia, terminata 0-0, è intervenuto il tecnico dei biancocelesti Alessandro Calori. Ecco le sue parole: “Abbiamo avuto diverse palle gol, lo Spezia ha fatto una buona partita. Noi forse oggi non abbiamo avuto velocità con la trasmissione della palla come nelle altre partite e questa è l’unica piccola pecca che posso dire ai ragazzi. Quando non vinci rischi di perderle e qui ho visto una maturazione che mi è piaciuta, è un peccato però perché le occasioni per poter vincere la partita le abbiamo avute. Onore allo Spezia, va dato merito anche agli avversari. Luka Romero? E’ la seconda volta che viene, è un ragazzo straordinario, oggi si è impegnato, ha cercato di metterci a disposizione le sue qualità. Deve trovare il ritmo, ma mi è piaciuto il suo atteggiamento e la qualità che ha. Gli assenti? Sono fuori per infortunio, ho dato spazio agli altri e questo mi è piaciuto perché si sono fatti trovare pronti e hanno fatto una buona partita. Oggi non abbiamo fatto girare velocemente la palla, eravamo prevedibili, ci sta dopo tanto tempo che succeda una cosa del genere. Al di là di questo, abbiamo avuto veramente tante occasioni che con un pizzico di determinazione in più o di astuzia potevamo portare a termine. La difesa ha fatto molto bene supportata dai due esterni, Floriani e De Santis, che uniscono la fase difensiva a quella offensiva e questo fa sì che siano due risorse per noi.”

