SERIE A FEMMINILE | Lazio Women-Napoli femminile, Pistolesi: “Adesso reagiamo. Salvezza complicata per le biancocelesti”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

In vista del match di domani al campo Mirko Fersini di Formello, l’allenatore del Napoli femminile, Alessandro Pistolesi ha parlato del momento che sta vivendo la sua squadra e della prossima sfida con la Lazio Women.

“Queste sono le partite, ne abbiamo già giocate altre. È anche vero che l’organico è completamente nuovo, quindi per tante delle giocatrici, che scenderanno in campo e non, sarà complicata da gestire: non tutte sono abituate a giocare partite dove ci si gioca tanto. Non era programmata che fosse così sportivamente drammatica una partita come quella che ci si appresterà a giocare, viste le condizioni della rosa che abbiamo a disposizione, le squalifiche e gli infortuni. Comunque, come ho detto in conferenza stampa dopo la partita, quella che scenderà in campo domenica a Roma sarà una squadra. Una squadra con la “S” maiuscola, stiamo lavorando molto bene e siamo nella condizione giusta per affrontare una partita di questo tipo. Il rischio è quello di smarrire tutto quello che di bello abbiamo fatto perchè, se teniamo in considerazione solo i risultati, ovviamente non possiamo essere soddisfatti. Però la nostra squadra ha acquisito una fisionomia e un’identità di gioco importante; lo ha dimostrato contro chiunque nelle ultime settimane: Juventus, Milan e con la Sampdoria ancora di più. Quindi abbiamo dimostrato a noi stessi che, partite come quella che ci aspetta domenica, possiamo andare a giocarle tranquillamente con la speranza concreta di fare risultato pieno. Per la Lazio, ovviamente, è un discorso molto più importante che per noi: loro escono sconfitti dalla sfida di domenica, si preannuncia per loro un cammino complicatissimo da compiere in ottica salvezza. Per noi è necessario andare a Roma e fare tre punti. Non ci sono tante altrettante cose da fare“.

Come riportato da napolifemminile.it

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: