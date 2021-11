Serie A | Genoa, ufficiale l’esonero di Ballardini

Era nell’aria, ma adesso è ufficiale: il Genoa ha esonerato Davide Ballardini, lo annuncia la Società sui propri canali social. Il pareggio di ieri ad Empoli non è bastato per cambiare idea sulle sorti del tecnico, che in questa stagione ha collezionato complessivamente 1 vittoria, 6 pareggi e 5 sconfitte.

🔴🔵 Il Genoa CFC ha sollevato dall’incarico l’allenatore Davide #Ballardini. Il Club ringrazia il tecnico e il suo staff per il lavoro svolto, l’impegno e la passione sempre dimostrati. pic.twitter.com/TAFOfETSOh — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 6, 2021

