SERIE A – L'AVVERSARIO | Tutto quello che c'è da sapere sulla Salernitana

Dopo la parentesi europea in Francia con il pareggio per 2-2 contro il Marsiglia la Lazio torna nelle mura amiche dell’Olimpico. Domani alle 18:00 ci sarà la Salernitana di Stefano Colantuono alla ricerca dei tre punti dopo la sconfitta nel derby contro il Napoli. Biancocelesti invece alla ricerca della continuità nella terza gara settimanale. Intanto ecco le ultime sulla formazione campana.

SALERNITANA – Squadra campana che in questo campionato da neo promossa ha conquistato solo due vittorie e un pareggio nelle prime undici giornate di questa Serie A. L’ultima sfida contro il Napoli nel derby ha visto i granata uscire sconfitti per 1-0 con una gara terminata in 10 uomini per entrambe le parti. Adesso c’è la Lazio di Sarri per provare a fare qualche punto e smuovere la classifica.

LA FORMAZIONE (4-3-1-2) – Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Schiavone, Di Tacchio, Obi; Ribery, Bonazzoli; Simy.

LA STELLA – Ribery che sembrava dovesse saltare la sfida di domani all’Olimpico sembra essere totalmente recuperato e potrebbe tornare in campo già dal primo minuto. C’è anche Simy, non un avversario facile che la difesa biancoceleste si troverà davanti. Arrivato quest’anno dal Crotone ha segnato una sola rete, ma ha fornito due assist ai compagni. Alla Lazio ha segnato 3 gol in tutte le occasioni che l’ha incontrata.

IL PRECEDENTE – L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla stagione 1998-1999 in Serie A. Era la 24esima giornata e terminò 6-1 per i biancocelesti con i gol di: Negro, Vieri, doppietta di Salas, autogol di Fresi e Nesta nel finale.

