CdS | Immobile non molla nulla

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Immobile ha ripercorso le orme di Silvio Piola, tra campionato e nazionale non si risparmia nulla.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri si è allenato a Formello e oggi sarà in campo contro la Salernitana. Il giocatore non è ancora uscito dal fastidio al ginocchio. Ha preso parte a 8 gol nelle ultime 10 partite ed è il giocatore in Serie A ad aver realizzato più reti alle neo promosse. In attacco Sarri schiererà lo stesso tridente; Zaccagni è recuperato per la panchina, ma sfrutterà la sosta per lavorare atleticamente.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: