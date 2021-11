CONFERENZA Colantuono: “Con la Lazio capita di essere puniti al primo errore”

La Lazio batte la Salernitana 3-0 e in conferenza stampa il tecnico granata ha analizzato il match dell’Olimpico. Queste le parole di Stefano Colantuono: “Ci siamo un po’ spaventati e abbassati. Sapevamo che poteva capitare, dovevamo essere bravi una volta recuperata la palla: la crescita della squadra passa da queste cose. Contro a Lazio accade che al primo errore vieni punito. Siamo entrati in campo con fiducia, con la traversa siamo stati sfortunati: magari poteva essere la scintilla che ci avrebbe permesso di alzare il baricentro. Se gli lasci spazio, normale che ne risenti; non puoi sbagliare. Simy è importante per noi, è entrato bene. E’ sempre pronto, il cambio è stato frutto di alcune considerazioni. La pausa ci aiuterà, oggi avevamo i centrocampisti contati. Loro avevano i favori del pronostico, ma all’inizio siamo andati bene: poi è chiaro che c’è differenza tra noi e loro. Dobbiamo sempre provare a fare quello che abbiamo fatto nel secondo tempo. Venire qui e fare scelte conservative non so quanto sarebbe stato producente“.

