EUROAVVERSARIE | Marsiglia e Galatasaray non vanno oltre il pareggio. Alle 17:00 è il turno della Lokomotiv Mosca

Ultima domenica di campionati prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. Dopo la 4° giornata della fase a gironi di Europa League, le squadre del Girone E tornano in campo nei rispettivi campionati. Mentre la Lazio sarà impegnata alle 18:00 contro la Salernitana, la prima euroavversaria dei biancocelesti ha terminato da poco il proprio match: il Marsiglia, dopo il pareggio di giovedì per 2-2 contro la squadra di Maurizio Sarri, trova un altro pari, il terzo nelle ultime quattro gare di Ligue 1. La sfida casalinga contro il Metz termina a reti bianche, uno 0-0 che la squadra di Jorge Sampaoli non è riuscito a sbloccare, anche in superiorità numerica dal 56°, quando gli ospiti sono rimasti in 10 per l’espulsione di Jemerson. Marsiglia che si porta a quota 23 punti, con il terzo posto momentaneamente a pari punti con il Nizza. Il Metz, penultimo in classifica, sale a 8 punti dopo 13 gare di campionato.

In questi minuti è in corso la gara di un’altra euroavversaria della Lazio, ovvero il Galatasaray. La squadra turca è impegnata in trasferta contro il Fatih Karagümrük. Alle 17:00 invece, sarà il turno della Lokomotiv Mosca, impegnata nel derby contro lo Spartak Mosca.

AGGIORNAMENTO: Un altro pareggio tra le euroavversarie della Lazio in Europa League. Il Galatasaray, ospite del Fatih Karagümrük, non va oltre l’1-1. Dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa al minuto 69° con l’ex Genoa, Milan e Sampdoria Andrea Bertolacci, i giallorossi, all’88°, riescono ad evitare la sconfitta grazie alla rete di Mostafa Mohamed. Un punto che serve a poco al Galatasaray, visto che rimane al quarto posto con 21 punti, a -9 dal Trabzonspor capolista.

