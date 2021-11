GdS | Nuovo Luis Alberto. Tanta corsa ed estro per tornare titolare

Lo spagnolo ha riconquistato il posto in squadra, dando un maggiore apporto in copertura come gli aveva chiesto Sarri.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, un nuovo Luis Alberto che oggi contro la Salernitana potrebbe giocare la quarta gara di fila dal primo minuto. Per il Mago si tratta di una ritrovata continuità, dopo le tre partite consecutive cominciate dalla panchina. Il mix di creatività e tanto ritmo auspicato da Sarri per assicurare i giusti equilibri a centrocampo, anche in fase di copertura, si sta materializzando. Anzi già sì è visto nella completezza dei compiti richiesti dal tecnico biancoceleste. Contro la Salernitana, Luis Alberto è pronto al copia e incolla delle sue ultime prestazioni.

