Il tecnico punta ancora su Felipe, il più utilizzato. Con la Salernitana altri record nel mirino di Immobile.

Come riportato da Il Messaggero, sono 12243 i minuti di gioco del brasiliano da quando Sarri è approdato sulla panchina biancoceleste. Un minutaggio che super quello di tutti gli altri giocatori biancocelesti. Per la sfida di oggi Lazzari sarà out, gli unici ballottaggi a saranno a centrocampo: Cataldi sembrerebbe preferito a Leiva, Basic non dovrebbe prendere il posto di Luis Alberto. Intanto, Immobile si trascina dietro il dolore al ginocchio e i festeggiamenti, per aver superato i 159 gol di Piola, sono rimandati alla partita contro la Juve allo stadio Olimpico. Oggi ha l’opportunità di centrare 200 reti – tra Serie A, Serie B, Bundesliga e Liga – considerando che, dal 2011 al 2021, ha segnato 39 volte su 43. L’ultima sfida contro la Salernitana risale a 22 anni fa: la partita finì con la vittoria della Lazio (6-1).

Sul fronte rinnovi, Sarri incontrerà Lotito nei prossimi giorni per prolungare il contratto fino al 2025. Il tecnico chiede, però, dei nuovi giocatori che possano sposare il suo progetto di gioco, considerando che (finora) è stato lui ad adattarsi alle caratteristiche dei calciatori a disposizione. Spera nel rinnovo anche Pepe Reina, che oggi entra nella top 20 delle presenze biancocelesti. Sono stati venuti 20.000 biglietti per la gara odierna, di cui 6.000 per gli ospiti.

