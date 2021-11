Lazio-Salernitana, l’omaggio della Curva Nord a Ciro Immobile – VIDEO

A pochi minuti della sfida tra Lazio e Salernitana, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A Tim, la Curva Nord ha omaggiato Ciro Immobile con una sciarpa in suo onore. Un tributo più che meritato da Immobile, dopo che l’attaccante numero 17 è diventato il capocannoniere all time della Lazio, eguagliando prima Piola contro l’Atalanta, e poi superandolo nella sfida contro il Marsiglia, con il 160esimo gol biancoceleste.

