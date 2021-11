Lazio-Salernitana, Luis Alberto nel post partita: “Contro la Juve sarà difficile, ma è arrivato il momento che la squadra trovi continuità”

Nel post partita di Lazio–Salernitana, Luis Alberto ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: “Ho calciato subito nel momento del gol. Sono contento, adesso siamo lì. Stiamo lavorando su quello che chiede il Mister e stiamo migliorando, come si vede in campo. Abbiamo perso molti punti, ma per fortuna siamo vicino alla Champions. Sarà una settimana che mancherà molto sul campionato e sull’Europa League. Contro la Juve sarà difficile, ma è arrivato il momento che la squadra trovi continuità. La motivazione c’è e sappiamo come affrontarli. Oggi era una partita dove ho avuto molte occasioni, quello che mi chiedevano di più era la fase difensiva: sto migliorando ma mi manca ancora molto. È stata una partita più completa individualmente”.

