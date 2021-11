Lazio-Salernitana, Sarri nel post partita: “Bella risposta della Lazio. Voglio continuità nelle prestazioni”

Nel post partita di Lazio–Salernitana, Sarri ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: “Era una partita pericolosa, avevamo fatto un punto solo dopo le partite di Europa League. Bella la risposta della squadra, escluso il break out di pochi minuti nel secondo tempo. Speriamo sia un segnale positivo per il futuro. Le partite dopo il rientro dalle Nazionali, sono sempre particolari e difficili: esci da un gruppo diverso e rientri in un altro, non è sempre scontato. È assurdo che la Nazionali abbiano tutte queste pause, quando si parla di lavoro ci si dà a bere. Mi fa ridere quando penso ai giornalisti che parlano del momento delle soste. È aumentato il livello di determinazione della Lazio, le motivazioni sono più sentite. Quello a cui tengo è la continuità nella prestazione. La partita delle Nazionali è sempre risicata, il grande nome dopo ti può portare sempre a fare meglio. In questi percorsi non bisogna mai dare niente per scontato. Il gol di Luis Alberto? Non è vero che se corri tanto non puoi far bene”.

