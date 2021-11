Lazio-Salernitana, Sarri nel pre partita: “Partita determinante. Luis Alberto? Sta facendo gare straordinarie, sono contentissimo”

Poco prima dell’inizio di Lazio-Salernitana, il mister biancoceleste, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare il match. Queste le sue parole: “Oggi è determinante per capire se abbiamo le energie mentali e nervose per giocare dopo le partite di Coppa del giovedì, per capire se abbiamo la determinazione giusta per giocare anche queste partite.

Luis Alberto? Da quattro partite sta facendo gare straordinarie, di grande partecipazione ad entrambe le fasi di gioco, quindi io, in questo momento, sono contentissimo di Luis Alberto. Si sta allenando bene, sta partecipando alle partite in maniera attiva, può fare un pizzico di più a livello di qualità perché lo può fare, e lo farà sicuramente”.

