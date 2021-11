Lazio-Salernitana, Zaccagni nel pre-partita: “Dobbiamo tenere alta la concentrazione. Sono pronto a contribuire”

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Lazio e Salernitana, gara valevole per la dodicesima giornata di Serie A, il giocatore biancoceleste Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole:

“Sto abbastanza bene, ho disputato qualche allenamento con la squadra e se oggi ci sarà bisogno sarò pronto ad offrire il mio contributo. Siamo concentrati per giocare una grande partita, anche se con i vari impegni in calendario c’è poco tempo per preparare le varie sfide. Dobbiamo tenere alta la concentrazione affrontando tutte le partite con determinazione e cattiveria”.

L’esterno biancoceleste, rientrato oggi nella lista dei convocati dopo l’infortunio, è intervenuto anche ai microfoni di Dazn nel pre match tra Lazio e Salernitana. Di seguito le dichiarazioni di Zaccagni: “La voglia di tornare in campo è tanta, cerco di viverla con positività ma ho tanta voglia di giocare. Spero che sia arrivato il momento giusto”.

